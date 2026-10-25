В Сербии открылись участки на досрочных парламентских выборах

В Сербии началось голосование на внеочередных парламентских выборах. Главная борьба, как ожидается, развернётся между сторонниками бывшего президента Александара Вучича и политическим объединением, выросшим из студенческого протестного движения.

Гражданам предстоит определить состав Народной скупщины — однопалатного парламента страны. На 250 депутатских мест претендуют представители 18 избирательных списков. По данным Республиканской избирательной комиссии, право голоса имеют 6 451 292 человека.

Правящая Сербская прогрессивная партия идёт на выборы со списком «Объединённая Сербия», который возглавляет Вучич. Её главным соперником называют «Студенческий список». У этого объединения нет единого политического лидера, а первым кандидатом значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович.

Студенческое движение набрало силу после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Трагедия вызвала масштабные протесты и требования привлечь виновных к ответственности. Со временем движение превратилось в серьёзного политического соперника правящей партии.

Сам Вучич 27 сентября досрочно покинул пост президента, чтобы участвовать в парламентской кампании. После его ухода обязанности главы государства перешли к председателю Народной скупщины Ане Брнабич. Президентские выборы в Сербии должны пройти до конца декабря.

Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени (22:00 мск). За процедурой следят более 16 тысяч наблюдателей, включая 622 иностранных представителя. До завершения голосования в стране действует режим предвыборной тишины, начавшийся 23 октября.

Ранее Life.ru рассказывал о необычных предвыборных дебатах Вучича с портретом оппонента и камнем для капусты. Кроме того, за несколько дней до голосования политик подтвердил желание вновь возглавить правительство Сербии. Вучич уже занимал пост премьер-министра с 2014 по 2017 год, а теперь рассчитывает вернуться к руководству кабинетом по итогам выборов.