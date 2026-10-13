Вучич: ЕС требует от Сербии санкций против РФ для вступления в союз

Евросоюз потребовал от Сербии согласовать внешнюю политику с позицией объединения, включая санкции против России, ещё до вступления страны в ЕС. Об этом заявил бывший сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала RT Balkan.

Вучич рассказал, что его соратники рассчитывали на открытие для Сербии очередного переговорного кластера в конце 2025 года. Однако он предупредил их, что этого не произойдёт из-за отказа Белграда присоединиться к антироссийским санкциям.

Вучич признал, что не рассчитывал на скорое вступление Сербии в ЕС. При этом он подчеркнул, что для страны важнее получить доступ к единому европейскому рынку и обеспечить свободное перемещение людей, товаров, капитала и услуг. Однако, по его словам, ЕС уже на нынешнем этапе переговоров требует от Белграда полностью согласовать внешнюю политику с позицией объединения.

«Введение санкций против РФ стало предпосылкой для единого рынка и открытых границ ещё до получения членства. А я старался и стараюсь не вводить санкции», — сказал бывший сербский президент.

При этом Вучич отметил, что Сербии разумно продолжать движение в сторону Евросоюза.

Как писал Life.ru, парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Ради участия в предвыборной кампании Вучич 27 сентября оставил пост президента и возглавил коалицию вокруг Сербской прогрессивной партии.