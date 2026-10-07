«Предатель» и «сумасшедший»: Вучич наклеил на себя оскорбления ради предвыборного ролика

Оскорбления политических противников Александр Вучич превратил в сюжет предвыборного видео. В кадре на его тёмную футболку наклеивают пластыри с обидными характеристиками, а затем он снимает их. Ролик экс-президент Сербии опубликовал в своём аккаунте. novosti.rs

Вучич снялся в предвыборном ролике в футболке с оскорбительными ярлыками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avucic

Среди надписей — «предатель», «автократ» и «сумасшедший». Так политик показал, с какими нападками, по его словам, сталкивается годами.

«Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать, больше бороться и не отступать от того, что любим больше всего, от нашей Сербии», — сказал Вучич.

Видео вышло в разгар кампании перед парламентскими выборами 25 октября. Ради участия в ней Вучич 27 сентября оставил президентский пост и возглавил коалицию вокруг Сербской прогрессивной партии.

Одним из главных соперников «Объединённой Сербии» может стать «Студенческий список», сформированный участниками протестного движения. Его возглавляет преподаватель медицинского факультета в Нови-Саде Илия Срданович.

Массовые выступления начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сада 1 ноября 2024 года. Вучич связывал протесты с попыткой «цветной революции» и утверждал, что за ними стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Одной из причин давления он называл отказ Белграда вводить санкции против России

Накануне Вучич устроил символические дебаты с портретом Срдановича и камнем для засолки капусты. «Дискуссия» прошла во дворе дома его отца в Яинцах. По словам политика, он неоднократно приглашал соперников на телевизионную встречу, но ответа не получил. Камень появился как отсылка к заявлениям оппонентов, что победить бывшего главу государства способен даже такой предмет.