«Надеюсь, будущий премьер»: Путин высказался о политическом будущем Вучича

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ушедший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич в будущем возглавит правительство республики. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Действующее руководство Сербии, в недавнем прошлом президент, а в будущем, надеюсь, премьер-министр Александр Вучич, проводит сдержанную политику, проявляет стремление к сотрудничеству с Россией», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Москва приветствует такой подход и намерена отвечать взаимностью.

Вучич подал в отставку 27 сентября. Сейчас обязанности президента Сербии исполняет председатель Народной скупщины Ана Брнабич. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября, а Вучич выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от Сербской прогрессивной партии.

Накануне Россия продлила поставки газа в Сербию до конца 2026 года на прежних выгодных условиях. Новая договорённость последовала после телефонного разговора Путина и Вучича.