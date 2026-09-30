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Регион
Опубликовано 30 сентября, 16:16

Сербии дали ещё три месяца скидок на российский газ после созвона Путина и Вучича

RTS: Россия продлила поставки газа в Сербию до конца 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Россия продлила соглашение о поставках газа в Сербию ещё на три месяца — до конца 2026 года. При этом условия для Белграда останутся такими же выгодными, сообщил директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович. Информацию приводит Радио и телевидение Сербии (RTS).

Предыдущая договорённость истекала 30 сентября. Теперь Сербия продолжит получать российское топливо до конца декабря без изменения действующих условий.

«Российский «Газпром» продлил соглашение о поставках газа в Сербию ещё на три месяца — до конца года — на тех же выгодных условиях, что и прежде», — говорится в сообщении RTS со ссылкой на Баятовича.

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Милена Скрипальщикова
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