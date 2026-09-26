Путин обсудил с побывавшим у Зеленского Вучичем конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере, украинский конфликт и подготовку к досрочным парламентским выборам в Сербии. Телефонный разговор состоялся по инициативе Белграда, сообщила пресс-служба Кремля.

В начале разговора сербский лидер поздравил Путина с успешным проведением выборов депутатов Государственной думы. Отдельное внимание лидеры уделили дальнейшему развитию стратегического партнёрства двух стран. Помимо энергетики и нефтегазовой отрасли, речь шла о совместных проектах в сфере транспорта и здравоохранения.

Вучич поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку. Особую признательность сербский президент выразил за помощь российских специалистов в тушении лесных пожаров.

Глава Сербии также рассказал Путину о подготовке к внеочередным парламентским выборам. Стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в избирательные процессы.

«Затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт. Александр Вучич поделился впечатлениями по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — пояснили в Кремле.

Ранее Life.ru разбирался, как Александр Вучич пытается одновременно выстраивать отношения с Москвой, Киевом и Брюсселем. В августе президент Сербии принимал Владимира Зеленского в Белграде, продолжая при этом заявлять о сохранении связей с Россией. А 18 сентября он прибыл на Украину с однодневным визитом для участия в первом саммите Карпатской интеграционной инициативы, куда его пригласил Зеленский.