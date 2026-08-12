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Регион
12 августа, 12:30

Кабан в посудной лавке: На Западе оценили балканский промах Зеленского

Politico: Заявление Зеленского о независимости Косово было неуклюжим

Владимир Зеленский и Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Владимир Зеленский и Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Заявление Владимира Зеленского о непризнании независимости Косово оказалось неуклюжим и спровоцировало скандал на Балканах. Такую оценку дала газета Politico.

Во время первого официального визита в Сербию Зеленский подтвердил, что Киев не намерен менять свою позицию по Косово. По его словам, Украина уважает территориальную целостность партнёров и международное право.

Президент Сербии Александр Вучич в ответ поблагодарил Киев за непризнание независимости Косово. Он также заверил, что Белград продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Как отмечает Politico, Зеленский фактически вмешался в наиболее болезненный региональный спор. Автор статьи назвал произошедшее большим балканским промахом и напомнил, что любые мимоходом сказанные слова о статусе Косово способны вызвать бурную реакцию.

Высказывание украинского политика действительно вызвало возмущение в Приштине. Представители Косово напомнили, что с начала конфликта поддерживали Киев, и призвали украинские власти уважать их право на самоопределение.

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Напомним, после заявления Зеленского с одного из зданий в центре Приштины сняли огромный украинский флаг, висевший там около четырёх лет. Мэр города Перпарим Рама объяснил демонтаж словами о необходимости уважать государственность Косово.

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Юрий Лысенко
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