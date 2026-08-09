«Косово нужно уважать»: В Приштине сорвали украинский флаг после визита Зеленского к Вучичу
В Приштине сняли гигантский флаг Украины после заявления Зеленского о Косово
В центре Приштины сняли гигантский флаг Украины после того, как Владимир Зеленский во время визита в Сербию подтвердил неизменность позиции Киева по Косово. Украина по-прежнему не признаёт его независимость.
В Приштине сняли флаг Украины после заявления Зеленского о Косово. Видео © X/ kos_data
Полотно с надписью «Free Ukraine» около четырёх лет висело на многоэтажном здании рядом с площадью Захира Паязити. Кадры демонтажа опубликовал мэр Приштины Перпарим Рама.
«Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда реагирует одинаково», — заявил он.
При этом градоначальник подчеркнул, что солидарность с людьми, столкнувшимися с войной и насилием, сохраняется. Однако, по его словам, она не должна сопровождаться неуважением к государственности Косово.
Поводом для реакции стали слова Зеленского в Белграде. На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем он заявил, что Киев не изменил позицию по вопросу признания Косово. Сербия считает Косово своей территорией и не признаёт провозглашённую Приштиной независимость.
Накануне Зеленский и Вучич провели официальные переговоры в Белграде. Встреча прошла во Дворце Сербии, где стороны обсуждали двусторонние отношения и европейскую интеграцию.
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