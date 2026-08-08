Зеленский выбил из Сербии 2 млн евро на подготовку к зиме

Сербия окажет Украине финансовую помощь в размере 2 млн евро, направленную на укрепление энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов. Об этом заявил Владимир Зеленский после встречи с сербскими властями.

«Отдельно обсудили подготовку к этой зиме. Благодарен Сербии за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку нашей энергетики», — написал Зеленский в соцсетях.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы экономического взаимодействия, логистики и использования Дунайского коридора. При этом президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что тема военного сотрудничества между странами сейчас не поднималась, однако не исключил возможности обсуждения этого вопроса после окончания боевых действий.

Ранее Вучич усомнился в скором завершении конфликта на Украине. Сербский лидер предположил, что боевые действия продолжатся ещё долго. Он также высказал свои опасения на счёт тяжести предстоящей зимы не только для Украины, но и для Европы.