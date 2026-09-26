Последний звонок: Вучич сообщил Путину, что завтра сложит полномочия

Президент Сербии Александар Вучич сообщил Владимиру Путину о намерении уйти в отставку 27 сентября и поблагодарил российского лидера за многолетнее сотрудничество. Об этом сербский президент рассказал по итогам телефонного разговора в своих соцсетях.

«Я сообщил президенту РФ, что завтра ухожу в отставку, и выразил признательность за наше 14-летнее сотрудничество», — написал Вучич.

Он также выразил надежду, что следующие президенты Сербии продолжат проводить внешнюю политику, основанную на балансе отношений с разными международными партнёрами.

Вучич отдельно поблагодарил Путина за помощь России в тушении лесных пожаров в Сербии. По словам сербского лидера, российская поддержка позволила предотвратить более серьёзный ущерб.

Во время разговора президенты также обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Балканах и конфликт на Украине. Ещё одной темой стали переговоры о российской доле в компании NIS — «Нефтяная индустрия Сербии».

До этого Вучич говорил, что рассчитывает именно после разговора с Путиным получить больше ясности относительно будущего NIS. Компания находится под американскими санкциями из-за преобладающего российского участия.

Вучич намерен сложить полномочия вечером 27 сентября. Ранее Life.ru сообщал, что сербский лидер назначил эту дату для своей отставки. После ухода с президентского поста он планирует включиться в кампанию перед досрочными парламентскими выборами 25 октября уже в статусе обычного гражданина. Накануне Life.ru также писал о возможных переговорах Путина и Вучича по новому газовому контракту.