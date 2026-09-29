Уйти, чтобы остаться: В отставке Вучича увидели попытку избежать судьбы Орбана

Отставка Александра Вучича может стать способом сохранить руководство Сербией через переход в премьерское кресло, полагает журналист-международник Сергей Латышев. По его мнению, политик учёл опыт Виктора Орбана, который слишком долго удерживал власть и позволил Западу пугать венгров международной изоляцией.

Вучич же даёт избирателям передышку после многолетнего правления и участвует в парламентской кампании как обычный гражданин. Победа его партии позволит сменить должность, сохранив влияние. Обозреватель «Царьграда» допускает два дальнейших сценария.

Первый — продолжение балансирования между Западом, Россией и Китаем в расчёте на усиление Москвы, ослабление Европы и снижение вмешательства США.

Второй — сближение с западным лагерем при сохранении экономических преимуществ от отношений с Россией. В этом случае Ана Брнабич могла бы ускорять уступки суверенитета, а Вучич — контролировать процесс, избегая прямой ответственности. Её главным преимуществом эксперт считает личную преданность бывшему президенту.

Такой путь он сравнивает с политикой армянского руководства: движение к ЕС при расчёте на российскую поддержку. Окончательный выбор Белграда пока неясен. Льготные поставки газа могут помогать Сербии проходить этот переходный период, пока Москва стремится предотвратить её резкий разворот на Запад.

Напомним, Александр Вучич объявил об отставке 27 сентября, а на следующий день он передал президентские обязанности председателю парламента Ане Брнабич. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября: политик возглавит список Сербской прогрессивной партии и станет её кандидатом в премьеры.