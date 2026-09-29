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Опубликовано 29 сентября, 08:19

Уйти, чтобы остаться: В отставке Вучича увидели попытку избежать судьбы Орбана

Журналист Латышев: Вучич ушёл в отставку, чтобы избежать ошибки Орбана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan, photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan, photocosmos1

Отставка Александра Вучича может стать способом сохранить руководство Сербией через переход в премьерское кресло, полагает журналист-международник Сергей Латышев. По его мнению, политик учёл опыт Виктора Орбана, который слишком долго удерживал власть и позволил Западу пугать венгров международной изоляцией.

Вучич же даёт избирателям передышку после многолетнего правления и участвует в парламентской кампании как обычный гражданин. Победа его партии позволит сменить должность, сохранив влияние. Обозреватель «Царьграда» допускает два дальнейших сценария.

«На выборы с открытым забралом»: Политолог раскрыл план ушедшего в отставку Вучича
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Первый — продолжение балансирования между Западом, Россией и Китаем в расчёте на усиление Москвы, ослабление Европы и снижение вмешательства США.

Второй — сближение с западным лагерем при сохранении экономических преимуществ от отношений с Россией. В этом случае Ана Брнабич могла бы ускорять уступки суверенитета, а Вучич — контролировать процесс, избегая прямой ответственности. Её главным преимуществом эксперт считает личную преданность бывшему президенту.

Такой путь он сравнивает с политикой армянского руководства: движение к ЕС при расчёте на российскую поддержку. Окончательный выбор Белграда пока неясен. Льготные поставки газа могут помогать Сербии проходить этот переходный период, пока Москва стремится предотвратить её резкий разворот на Запад.

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Напомним, Александр Вучич объявил об отставке 27 сентября, а на следующий день он передал президентские обязанности председателю парламента Ане Брнабич. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября: политик возглавит список Сербской прогрессивной партии и станет её кандидатом в премьеры.

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