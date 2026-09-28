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Регион
Опубликовано 28 сентября, 09:24

В Кремле рассказали об отношениях с Сербией после отставки Вучича

Песков: Россия продолжит контакты с руководством Сербии после ухода Вучича

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает, что контакты с политическим руководством и деловыми кругами Сербии продолжатся после ухода Александра Вучича с поста президента. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношениях Москвы с будущим руководством республики.

«Вы знаете, что Путин и Вучич провели телефонный разговор. И мы убеждены, что контакты с политическим руководством, экономическими операторами Сербии будут продолжены», — сказал представитель Кремля.

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Вучич объявил об отставке 27 сентября и сообщил, что передаст президентские полномочия председателю парламента Ане Брнабич. Президентские выборы в Сербии должны пройти до конца декабря. Сам Вучич намерен возглавить список Сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах 25 октября и претендовать на пост премьер-министра. За день до отставки Вучич провёл телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Стороны обсуждали развитие российско-сербских отношений, в том числе сотрудничество в энергетике, нефтегазовой сфере, транспорте и здравоохранении.

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Александр Юнашев
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