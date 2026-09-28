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Опубликовано 28 сентября, 10:17

«На выборы с открытым забралом»: Политолог раскрыл план ушедшего в отставку Вучича

Политолог Бондаренко: Отставка может укрепить позиции Вучича в Сербии

Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC / EPA

Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC / EPA

Александр Вучич после отставки с поста президента Сербии может возглавить правительство, обеспечив своей партии большинство вместе с союзниками. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал руководитель проекта «Балканист», политолог Олег Бондаренко.

По оценке эксперта, личное участие Вучича в парламентских выборах принесёт Сербской прогрессивной партии больше голосов. Политик мог бы остаться вне избирательного списка, но тогда результат оказался бы скромнее. Для участия в выборах в качестве кандидата в депутаты ему требовалось сложить президентские полномочия.

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«Действия Вучича не ослабляют, а укрепляют его партию. Он выходит на выборы с открытым забралом, выступая в этом смысле довольно последовательно и честно», — подчеркнул собеседник издания.

Ещё одной причиной отставки он назвал стремление снизить напряжённость на фоне студенческих протестов, продолжающихся полтора года. Формально требование протестующих выполнено, однако теперь борьба за власть перейдёт в следующий этап.

После парламентского голосования начнётся выдвижение кандидатов на президентские выборы, намеченные на конец года. Если Вучич сохранит власть уже в качестве премьера, перемен в отношениях с Россией не случился, полагает специалист.

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Напомним, Александр Вучич объявил об отставке 27 сентября. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября, правящая партия уже выдвинула его кандидатом в премьеры. Обязанности главы государства перешли к председателю парламента Ане Брнабич, которая будет исполнять их до избрания нового президента.

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Борис Эльфанд
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