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Регион
Опубликовано 6 октября, 20:29

Вучич устроил дебаты с портретом оппонента и камнем для капусты

Обложка © X / avucic

Обложка © X / avucic

Бывший президент Сербии Александр Вучич устроил импровизированные дебаты с фотографией своего политического соперника и камнем, которым прижимают капусту при засолке. Видео политик опубликовал в соцсетях.

Необычную площадку Вучич оборудовал во дворе дома своего отца в Яинцах. Напротив него поставили стул с портретом лидера «Студенческого списка» Илии Срдановича, а рядом — тот самый камень.

По словам политика, он неоднократно предлагал оппонентам провести полноценные телевизионные дебаты, однако ответа так и не получил. Тогда Вучич решил устроить символическую дискуссию без самого соперника.

«А поскольку они говорят, что меня победит даже камень, которым прижимают квашеную капусту, я поставил рядом и такой камень — для поддержки, чтобы они были уверены в своей победе», — заявил он.

Вучич использовал ролик для обсуждения политических разногласий с оппозицией. В частности, он затронул вопрос статуса Воеводины и позиции Ненада Чанака.

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Ранее Вучич сложил полномочия президента Сербии и включился в кампанию перед досрочными парламентскими выборами 25 октября. Он возглавляет список «Александр Вучич — Объединённая Сербия» и является кандидатом на пост премьер-министра. После ухода с поста Вучич передал полномочия главы государства председателю Народной скупщины Ане Брнабич. Она будет исполнять обязанности до избрания нового президента, а сам политик сосредоточился на кампании перед парламентскими выборами.

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Юрий Лысенко
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