Вучич захотел вернуться в кресло премьера Сербии и победить на выборах

Александр Вучич намерен вновь возглавить правительство Сербии и рассчитывает добиться этого через победу на парламентских выборах. О своём желании вернуться в премьерское кресло политик рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам Вучича, ему важно одержать победу «как обычный гражданин» и доказать, что поддержка избирателей зависит не только от занимаемой должности. При этом он признаёт, что получить парламентское большинство будет непросто.

Сейчас политик активно участвует в предвыборной кампании, ездит по Сербии и общается с гражданами. Победу на выборах он рассматривает как возможность вновь занять пост главы правительства страны.

Для Вучича премьерская должность хорошо знакома. Он руководил кабинетом министров Сербии с 2014 по 2017 год, после чего был избран президентом. Теперь политик намерен вернуться к работе во главе исполнительной власти.

Правящая Сербская прогрессивная партия уже поддержала его кандидатуру на должность премьер-министра. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября 2026 года. Формирование нового правительства будет зависеть от итогового распределения мест в парламенте.

Ранее Life.ru сообщал, что Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом на пост премьер-министра. Решение было принято единогласно на заседании партийного руководства в Нише.