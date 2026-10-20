Говорил всё тише: Вучич вспомнил разговор со «злым» Путиным о НАТО в Кремле

Бывший президент Сербии Александр Вучич рассказал, как Владимир Путин предостерегал его от вступления в НАТО. Во время встречи в Кремле российский лидер неожиданно заговорил тише обычного, из-за чего собеседнику показалось, что он сердится. Об этом политик вспомнил в интервью Ксении Собчак.

По словам Вучича, разговор состоялся в 2016 году. Он заметил перемену в поведении Путина, хотя тот не произносил ничего резкого. В какой-то момент российский президент затронул тему присоединения Сербии к Североатлантическому альянсу.

«Ну, если вы хотите в НАТО, окей. Но я не думаю, что это хорошо для сербского народа», — такими словами, по воспоминаниям политика, Путин обозначил свою позицию.

Вучич признался, что около 20 минут слушал российского лидера. Наконец он поинтересовался, откуда вообще появилась информация о возможном вступлении Белграда в военный блок. Бывший глава государства заверил Путина, что подобных планов у сербских властей нет. Более того, этот вопрос даже не значился в документах, подготовленных к переговорам. После такого объяснения, как вспоминает Вучич, атмосфера встречи сразу изменилась.

Политик неоднократно подчёркивал, что Сербия придерживается военного нейтралитета и не собирается становиться членом НАТО. По его словам, Белград мог бы быстро присоединиться к альянсу, однако не хочет втягиваться в конфликты.

Ранее Life.ru рассказывал, как Вучич вновь подтвердил отказ Сербии от вступления в НАТО и подчеркнул приверженность военному нейтралитету. В августе 2026 года политик заявил, что Белград, в отличие от соседней Черногории, не намерен присоединяться к альянсу и вводить санкции против России.