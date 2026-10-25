Евросоюз пытается повлиять на парламентские выборы в Сербии, ограничивая возможности коалиции бывшего президента Александра Вучича. Западные дипломаты и наблюдатели оказывают давление на местные власти, призывая их не принимать жёстких мер в отношении оппозиции. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Константин Затулин, находящийся в стране в качестве наблюдателя.

После беседы с председателем Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем парламентарий сравнил происходящее с событиями на Украине в 2014 году. По его словам, тогда западные представители также требовали от властей не препятствовать действиям протестующих.

Затулин считает, что руководство Сербии отчасти само создало такую ситуацию, пытаясь наладить отношения с Евросоюзом. Стремление Белграда к европейской интеграции, по мнению депутата, заставляло власти ограничивать собственные действия, чем воспользовалась оппозиция.

«Сегодня такое впечатление, что власти сейчас поставлены перед необходимостью бороться всерьёз, а к этому времени оппозиция уже почувствовала драйв», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Вучич 9 сентября распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы на 25 октября. Голосование проходит на фоне продолжительных антиправительственных протестов, начавшихся после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Студенческое движение потребовало расследовать трагедию и привлечь виновных к ответственности, а затем добилось проведения внеочередных выборов. Вучич 27 сентября оставил президентский пост и возглавил избирательный список коалиции «Объединённая Сербия», рассчитывая вернуться к власти уже в качестве премьер-министра.