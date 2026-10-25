На мать Вучича напали в Белграде в день выборов

На мать бывшего президента Сербии Александра Вучича напали в Белграде в день внеочередных парламентских выборов. Сербская прогрессивная партия сообщила об агрессии в отношении Ангелины Вучич возле рынка Каленич и потребовала наказать виновных.

Как говорится в заявлении политического объединения, опубликованном изданием Večernje novosti, женщина возвращалась домой с продуктами, когда к ней приблизились несколько молодых мужчин. По версии СПП, они начали толкать пенсионерку, кричать на неё и рвать пакеты с покупками. В партии утверждают, что нападавшие придерживались взглядов протестного движения и выбрали своей целью родственницу экс-президента из-за политических разногласий.

Представители правящей политической силы потребовали незамедлительного вмешательства правоохранителей. Они настаивают на установлении всех обстоятельств происшествия и привлечении причастных к ответственности. Ангелина Вучич, согласно заявлению СПП, уже обратилась в полицию.

В партии также призвали другие политические объединения осудить произошедшее. Представители СПП подчеркнули, что разногласия между оппонентами не могут служить оправданием агрессии в отношении пожилых людей. Инцидент произошёл на фоне досрочного голосования, в котором коалиция Александра Вучича борется за места в парламенте.