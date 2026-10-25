Вучич выразил надежду на укрепление отношений Сербии и России после выборов

Бывший президент Сербии Александар Вучич рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией после внеочередных парламентских выборов. Об этом политик рассказал журналистам во время голосования в балканской республике.

На вопрос о возможных переменах в отношениях Москвы и Белграда Вучич ответил по-русски. Он дал понять, что ожидает не пересмотра существующих связей, а их дальнейшего развития.

«Нет, надеюсь, нам надо увеличить и укрепить уровень нашего сотрудничества», — сказал политик.

Вучич также выразил удовлетворение поддержкой, которую перед выборами получил от президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам он пришёл на избирательный участок вместе с супругой Тамарой. Пара несколько часов ожидала своей очереди, чтобы проголосовать.

Внеочередные парламентские выборы проходят в Сербии 25 октября. За 250 депутатских мандатов борются представители 18 избирательных списков, а право голоса имеют более 6,45 миллиона граждан. За процедурой следят свыше 16 тысяч наблюдателей, среди которых 622 иностранца. Участки закроются в 20:00 по местному времени.

Основное соперничество ожидается между объединением «Объединённая Сербия», связанным с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича, и «Студенческим списком». Обе силы выступают за военный нейтралитет страны, сохранение отказа от антироссийских санкций и развитие отношений с Китаем. Сам Вучич сложил президентские полномочия 27 сентября, чтобы участвовать в парламентской кампании.