Вучич: Путин оказался единственным, кто спросил меня о причинах отставки

Президент России Владимир Путин оказался единственным человеком, который напрямую спросил Александра Вучича, почему тот решил уйти в отставку с поста главы Сербии. Об этом бывший сербский лидер рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Он был единственный, кто меня открыто спросил, очень так рационально, умно. Он сказал: «Почему ты уходишь в отставку?» Я ответил: «Хочу показать, что я могу победить и без должности, как обычный гражданин», — поделился Вучич.

Однако российский президент не ограничился одним вопросом. Он поинтересовался, что будет происходить в стране в период между отставкой и парламентскими выборами, а также что предпримет Вучич в случае непредвиденных событий, когда у него уже не будет президентских полномочий.

Экс-глава Сербии признался, что на этот вопрос ответа у него не нашлось. Он лишь повторил, что принял решение и намерен начать предвыборную кампанию, лично встречаясь с жителями страны.

Вучич оставил президентский пост 27 сентября, хотя срок его полномочий должен был завершиться только в 2027 году. Он рассчитывает вернуться к руководству страной уже в качестве премьер-министра по итогам досрочных парламентских выборов 25 октября.