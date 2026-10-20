Трижды поцеловал и не отдал охране: Вучич рассказал, как Путин принял в подарок икону XVII века

Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с Александром Вучичем трижды поцеловал подаренную ему старинную икону и не позволил службе безопасности проверить подарок. Об этом бывший президент Сербии рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Я однажды был в гостях у него дома. Тогда особое было какое-то настроение. Он принял меня без всякого протокола и три раза поцеловал икону, которую я привёз», — поделился Вучич.

По словам политика, он специально искал для российского лидера икону XVII века, поскольку хотел преподнести ему действительно значимый подарок. При этом Вучич предположил, что Путин регулярно получает подобные вещи, однако в тот момент решил проявить особое уважение к гостю.

Особенно сербского политика удивило то, что Путин не стал передавать икону на проверку и разрешил оставить её без досмотра. Вучич воспринял этот жест как свидетельство личного доверия.

«Он доверял мне. В какой-то момент он даже сел за пианино», — вспомнил бывший сербский президент.

Политик подчеркнул, что встреча проходила в необычайно тёплой обстановке, без официального протокола.

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце сентября Путин и Вучич провели телефонный разговор, посвящённый отношениям России и Сербии. Лидеры обсудили сотрудничество в энергетике, нефтегазовой отрасли и ситуацию на Балканах. Тогда же Вучич лично сообщил Путину о предстоящей отставке и поблагодарил его за 14 лет совместной работы. Сербский политик покинул президентский пост 27 сентября, чтобы участвовать в парламентских выборах.

Несмотря на давление со стороны Брюсселя, Белград продолжает придерживаться самостоятельной позиции в отношениях с Москвой. Недавно Вучич рассказал, что Евросоюз требует от Сербии введения антироссийских санкций ещё до вступления страны в объединение. Сам политик выступил против таких условий, хотя и признал важность европейского направления для сербской экономики.