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Регион
Опубликовано 26 октября, 17:10

Санкций против России не будет: Победившая в Сербии оппозиция опровергла прогноз Вучича

Оппозиция Сербии опровергла прогноз Вучича о санкциях против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /RadulePerisic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /RadulePerisic

Победившая на парламентских выборах в Сербии оппозиция не собирается вводить санкции против России, вопреки прогнозу Александра Вучича. Такую позицию озвучил представитель «Студенческого списка» Йово Бакич в программе «Сербия выбирает» на телеканале RT Balkan.

«Мы уважаем Россию и как великую державу, и как исторически важного для нас партнёра, а во многих случаях — и защитника. В этом вопросе никаких изменений не будет. Санкции, которые небольшая Сербия ввела бы против России, ничего бы не изменили, но с символической точки зрения это было бы очень плохо», — ответил он.

Бакич также дал понять, что Белград не намерен отказываться от российского газа под давлением Еврокомиссии. По его словам, при принятии решений власти должны руководствоваться национальными интересами, а не стремлением угодить иностранным партнёрам.

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Напомним, бывший президент Сербии Александр Вучич во время выступления в штабе Сербской прогрессивной партии сделал прогноз, что победивший на парламентских выборах оппозиционный «Студенческий список» может ввести санкции против России уже к марту или апрелю 2027 года. По мнению политика, новая власть откажется от прежнего курса Белграда в отношениях с Москвой. Вучич также обвинил ряд европейских государств и противников президента США Дональда Трампа в американских властных структурах в поддержке оппозиции.

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Юлия Сафиулина
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