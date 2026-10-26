«Ушёл проевропейский, придёт такой же»: Что ждёт Россию после поражения Вучича

Сербия после поражения коалиции Александра Вучича на парламентских выборах, скорее всего, не станет сразу вводить санкции против России. Однако дальнейшее сближение Белграда с Евросоюзом может вновь поставить этот вопрос на повестку. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделала политолог Татьяна Стоянович.

По её словам, поражение Вучича не было настолько неожиданным, как его представляют СМИ. Сама политолог предполагала, что обе основные политические силы получат примерно по 40% голосов и борьба между ними окажется достаточно напряжённой. При таком раскладе решающую роль вновь могла сыграть Социалистическая партия Сербии, от выбора которой зависело бы формирование поствыборной коалиции.

«Но оказалось, что на этих выборах сербы голосовали не столько за «Студенческий список», сколько против Вучича», — подчеркнула Стоянович.

При этом имена кандидатов от «Студенческого списка» стали известны широкой общественности лишь в начале предвыборной кампании, примерно два месяца назад или даже позже. Тем не менее избиратели поддержали движение, поскольку видели в нём прежде всего альтернативу прежней власти.

Политолог обратила внимание на разницу между восприятием Вучича в России и отношением к нему внутри самой Сербии. В России его на протяжении многих лет считали другом и воспринимали как пророссийского политика прежде всего из-за отказа Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. Однако, по оценке Стоянович, такое представление не учитывало внутреннюю политику бывшего президента и накопившееся недовольство сербского общества.

«Для национальных интересов страны Вучич сделал, наверное, больше плохого, чем кто-либо до него с момента начала многопартийной жизни», — заявила собеседница Life.ru.

В частности, политолог считает, что Вучич согласовал решения по Косово, приблизив его к независимости. При этом речь идёт не о юридическом признании, а о фактическом положении дел. Кроме того, по её мнению, бывший президент последовательно ослаблял и устранял национально ориентированные политические партии, которые могли составить ему конкуренцию.

В результате главным соперником Вучича стала политическая сила с пока ещё неопределённой идеологией. Стоянович отметила, что многие сербы проголосовали за неё, не имея чёткого представления о её составе и программе, но понимая, что движение выступает против прежнего руководства страны.

По словам эксперта, результаты голосования свидетельствуют о формировании в Сербии политической системы, напоминающей американскую, где доминируют две конкурирующие партии. При этом обе основные силы, несмотря на противостояние, во многом придерживаются схожих политических подходов. Настоящей национально ориентированной силы в новом парламенте, считает Стоянович, пока не предвидится.

В самом «Студенческом списке» представлены как сторонники евроинтеграции, так и политики, придерживающиеся национальных взглядов. Однако политолог опасается, что со временем преимущество получат именно проевропейские силы. Причиной она называет не только их политические убеждения, но и экономические проблемы, с которыми предстоит столкнуться новому руководству.

По оценке Стоянович, за годы правления Вучича Сербия накопила значительные кредитные обязательства, из-за чего возможности нового правительства окажутся ограниченными. В таких условиях властям, вероятно, придётся рассчитывать прежде всего на финансовую поддержку Европейского союза.

Что касается санкций, я считаю, что какое-то время их не смогут ввести, потому что движение пришло на национальном подъёме и игнорировать струю, выступающую за сотрудничество с Россией, сразу нельзя Татьяна Стоянович политолог

Вместе с тем Стоянович напомнила, что согласование внешней политики Сербии с курсом Евросоюза остаётся одним из постоянных требований Брюсселя. Если вступление в ЕС продолжит оставаться приоритетом Белграда, вопрос присоединения к антироссийским ограничениям рано или поздно вновь возникнет.

«Если Сербия хочет в Евросоюз, на каком-то этапе она должна принять это решение. То же самое касается и визовой политики», — отметила эксперт.

По её мнению, Вучич действовал хитрее, поскольку учитывал настроения собственного электората. Его избиратели требовали, чтобы политик никогда прямо не выступал против России. Поэтому бывший президент старался сохранять баланс между европейской интеграцией и отношениями с Москвой.

Отдельной интригой после выборов остаётся кандидатура будущего премьер-министра Сербии. Как подчеркнула Стоянович, сейчас важен не столько сам результат голосования, сколько состав нового правительства и распределение ключевых должностей.

Политолог пояснила, что «Студенческий список» формально представляет собой перечень кандидатов в депутаты. При этом пока неизвестно, кто из представителей движения получит министерские портфели и будет определять политику будущего кабинета. Именно после этих назначений можно будет делать более конкретные выводы о внешнеполитическом курсе страны.

Среди возможных претендентов на руководящие должности Стоянович назвала профессора Белградского университета Радомира Сайчича и возглавляющего избирательный список Илию Срдановича. По её словам, пока невозможно уверенно утверждать, кто из них может претендовать на президентский пост, а кто способен возглавить правительство. При этом вопрос избрания нового президента будет решаться отдельно от формирования кабинета министров.

Нет такого, будто ушёл пророссийский правитель и придёт проевропейский. На самом деле ушёл проевропейский, и придёт точно такой же. Общий курс от этого не меняется Татьяна Стоянович политолог

Стоянович подчеркнула, что отказ от санкций против России обусловлен прежде всего настроениями самого сербского общества. Именно поэтому новые власти не смогут просто проигнорировать позицию граждан, выступающих за сохранение сотрудничества с Москвой.

Однако по мере продвижения евроинтеграции вопрос санкций будет неизбежно возвращаться в политическую повестку. Главная неопределённость, по мнению эксперта, заключается в том, какое руководство решится на подобный шаг и как при этом будет развиваться сам процесс вступления Сербии в Евросоюз.

Политолог также изучила внешнеполитическую программу победившего «Студенческого списка» и не обнаружила в ней принципиальных отличий от заявлений Вучича. В частности, движение выступает за сохранение отказа от антироссийских санкций и продолжение сотрудничества с Россией на международных площадках, прежде всего по вопросам защиты территориальной целостности Сербии в связи с Косово.

В то же время программа не предусматривает углубления экономического взаимодействия с Москвой. По оценке Стоянович, это максимум сотрудничества с Россией, на который может рассчитывать политическая сила, ориентированная на европейскую интеграцию. Кроме того, представители «Студенческого списка» признают территориальную целостность Украины, ссылаясь на нормы международного права. Аналогичную позицию, напомнила эксперт, ранее занимал и Вучич.

«Вучич делал всё то же самое, так что я не вижу повода для каких-то особых переживаний», — заключила Стоянович.

25 октября бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах. Политик, досрочно сложивший президентские полномочия 27 сентября, рассчитывал вернуться к руководству страной в качестве премьер-министра.