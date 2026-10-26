Даже из оппозиции: Песков рассказал, чего Кремль ждёт от Вучича после поражения на выборах
Песков: Кремль рассчитывает на Вучича после поражения его коалиции в Сербии
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Москва рассчитывает, что бывший президент Сербии Александр Вучич продолжит способствовать развитию российско-сербских отношений даже после поражения его политической коалиции на парламентских выборах. В Кремле высоко оценивают вклад политика в укрепление двусторонних связей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внёс в развитие наших двусторонних отношений», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва принимает к сведению результаты состоявшегося в Сербии голосования и исходит из того, что Вучич сохранит своё присутствие в политической жизни республики.
«Знаем, что он будет оставаться на политической арене. И надеемся, что, даже будучи в оппозиции, он всё равно будет вносить вклад в развитие двусторонних отношений», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Life.ru рассказывал, что Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах. Бывший президент Сербии, который 27 сентября досрочно сложил полномочия ради участия в избирательной кампании, рассчитывал вернуться к руководству страной в качестве премьер-министра. Однако «Студенческий список», сформированный на волне антиправительственных протестов после трагедии на вокзале в Нови-Саде, получил преимущество. Вучич признал результаты голосования и сообщил, что его политическая сила продолжит работу уже в оппозиции.
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