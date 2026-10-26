Вучич обвинил «глубинное государство» США в поражении коалиции на выборах

Александр Вучич заявил, что американское «глубинное государство» и силы из европейских стран причастны к поражению его политического лагеря на досрочных парламентских выборах в Сербии. Об этом бывший президент заявил в штабе Сербской прогрессивной партии.

«Это было подтверждением «революции», которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и «глубинного государства» США, того, которое против Дональда Трампа», — сказал Вучич.

Выборы прошли на фоне продолжительных антиправительственных протестов. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

Ранее Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных выборах. По его мнению, результаты уже ясно показывают, что правящая коалиция «Объединённая Сербия» проиграла. Главным конкурентом партии Вучича стала группа «Студенческий список», созданная на фоне массовых протестов против правительства. Эту коалицию возглавляет кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович. Вучич покинул пост президента 27 сентября, чтобы участвовать в выборах.