Вучич предрёк санкции против РФ после победы партии «Студенческий список»

Победивший на парламентских выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» может ввести санкции против России уже к марту или апрелю 2027 года. Такой прогноз сделал бывший президент республики Александр Вучич во время выступления в штабе Сербской прогрессивной партии.

По мнению политика, новая власть откажется от прежнего курса Белграда в отношениях с Москвой. Вучич также обвинил ряд европейских государств и противников президента США Дональда Трампа в американских властных структурах в поддержке оппозиции. Он считает, что победа «Студенческого списка» стала результатом иностранного вмешательства.

При этом сама оппозиция ранее заявляла о намерении сохранить военный нейтралитет Сербии и не присоединяться к антироссийским ограничениям. В опубликованной внешнеполитической программе объединение подтвердило приверженность отказу от санкций против РФ.

Вучич признал поражение своей коалиции «Объединённая Сербия» на внеочередных парламентских выборах 25 октября. Согласно предварительным оценкам, победу одержал «Студенческий список», сформированный на фоне массовых антиправительственных протестов. Окончательные результаты голосования ещё не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал о завершении голосования на внеочередных парламентских выборах в Сербии. Избирательные участки закрылись 25 октября в 22:00 мск. За два часа до окончания голосования явка достигла 64,89%. Основная борьба развернулась между коалицией «Объединённая Сербия» Александра Вучича и оппозиционным «Студенческим списком».