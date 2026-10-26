«Уступка за бенефиции»: Чем Сербия может пожертвовать ради быстрого вступления в ЕС

Сербия может присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение переговоров о вступлении в Евросоюз и экономическую поддержку Брюсселя. Такой сценарий допустил эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru. По его мнению, после поражения сторонников Александра Вучича на парламентских выборах отношения Белграда с ЕС могут выйти на новый уровень.

«Подключение Сербии к санкциям против РФ — это уступка ЕС в обмен на бенефиции. Это может быть ускоренный график интеграции в Евросоюз, присоединение к другим проектам или выделение денег на реализацию крупных инфраструктурных объектов», — пояснил политолог.

Кортунов считает, что новые политические силы будут стремиться к более тесному сотрудничеству с Брюсселем. При этом вопрос об ограничениях против России, по его оценке, станет предметом переговоров, поскольку решение будет зависеть от того, какие преимущества Евросоюз сможет предложить Белграду.

В то же время эксперт предупредил о возможных экономических потерях. Присоединение к санкциям способно изменить характер российско-сербского сотрудничества, поэтому потенциальные выгоды от сближения с ЕС новому руководству придётся сопоставлять с последствиями для собственной экономики.

Комментируя поражение коалиции Вучича, Кортунов связал его с накопившимся общественным недовольством и ошибками прежней власти и допустил поддержку протестного движения со стороны Вашингтона и Брюсселя.