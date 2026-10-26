Победа — ещё не власть: Журналист предрёк ЕС проблемы после выборов в Сербии

Парламентские выборы в Сербии могут обернуться серьёзными проблемами для Евросоюза, а их последствия выйдут далеко за пределы страны. Такой прогноз сделал кипрский журналист Алекс Христофору в выпуске на своём YouTube-канале, опубликованном до подведения итогов голосования.

По мнению журналиста, политическая ситуация в Европе после сербских выборов способна резко измениться.

«ЕС столкнется с новым вызовом, который станет большой проблемой», — сказал Христофору.

При этом обозреватель усомнился в способности оппозиционного «Студенческого списка» закрепиться у власти даже в случае победы. Он считает, что смена политического руководства не обязательно приведёт к стабилизации ситуации в стране.

«Не думаю, что эти студенты смогут удержать власть, даже если ее возьмут», — признался журналист, выразив надежду, что положение дел не ухудшится.

Между тем выборы в Сербии уже завершились. Бывший президент Александр Вучич признал поражение своей коалиции. Согласно предварительным оценкам, «Студенческий список» может получить от 135 до 140 мест в парламенте из 250. Окончательные итоги голосования пока не объявлены.

При этом руководство Евросоюза пока отреагировало на результаты иначе, чем предполагал Христофору. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой и выразили готовность поддержать реформы и дальнейшее сближение Сербии с ЕС.

Ранее Life.ru рассказывал о причинах досрочных выборов. Голосование стало результатом продолжительных антиправительственных выступлений, начавшихся после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Протестующие потребовали расследования трагедии и привлечения виновных к ответственности, а затем выступили за смену власти.

После признания поражения Вучич также допустил введение Сербией санкций против России уже весной 2027 года. Однако сами представители «Студенческого списка» ранее выступали за сохранение военного нейтралитета и отказ от антироссийских ограничений.