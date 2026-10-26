Сторонники «Студенческого списка» празднуют победу на выборах в Белграде

В штабе сербского избирательного движения «Студенческий список — Студенты побеждают» после заявления экс-президента Александра Вучича о поражении своей коалиции зазвучали лозунги о победе. Представители протестного движения поднялись на сцену, а возглавляющий список кардиолог Илия Срданович присоединился к празднованию вместе с другими участниками.

Представители «Студенческого списка» вышли на сцену. Видео © X / Jon Knez

«Победа!» и «Студенты победили!» — скандировали собравшиеся. Вскоре торжество переместилось к выходу из бизнес-центра, где находится штаб: там заиграли духовые инструменты, под музыку начали танцевать, и к празднующим присоединились жители Белграда.

Напомним, Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах. По его словам, результаты стратифицированной выборки уже позволяют сделать вывод о поражении правящей коалиции «Объединённая Сербия». Основным соперником партии Вучича стал «Студенческий список», сформированный на фоне массовых антиправительственных протестов. Протестное движение набрало популярность после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.