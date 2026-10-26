Победа оппозиционного «Студенческого списка» на парламентских выборах в Сербии не означает, что страна отвернётся от России. Такое мнение высказал предприниматель и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Он убеждён, что среди представителей победившего движения немало сторонников сохранения тесных отношений с Москвой.

«Но сербов не обмануть. Сербский народ хранит в своем сердце священную память предков и никогда не предаст Россию», — написал Малофеев в своём Telegram-канале.

По мнению предпринимателя, участников студенческого протестного движения ошибочно представляли сторонниками прозападной политики. Малофеев считает, что в рядах победившего объединения находятся сербские патриоты, для которых важны национальные интересы и исторические связи с Россией.

При этом предприниматель резко раскритиковал бывшего президента Сербии Александра Вучича. Малофеев обвинил политика в попытках лавировать между Москвой и западными столицами, назвав результаты голосования свидетельством недовольства сербов прежним политическим курсом.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Сербии 25 октября. По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии после обработки результатов с 8077 участков, «Студенческий список» получил 52,54% голосов, а коалиция «Александр Вучич — Объединённая Сербия» — 39,29%.

Оппозиционное объединение сформировалось на фоне масштабных антиправительственных протестов. Они начались после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Сам Вучич уже признал поражение своего политического лагеря.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вучич допустил введение Сербией санкций против России уже весной 2027 года. По прогнозу политика, новая власть может изменить внешнеполитический курс Белграда. Однако представители «Студенческого списка» ранее выступали за сохранение военного нейтралитета и отказ от антироссийских ограничений.