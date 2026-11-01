В Киеве могут начаться вспышки опасных инфекционных заболеваний, если город останется без водоснабжения и канализации на протяжении семи дней. Об этом предупредили в Центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины. При этом на данный момент случаев массового распространения инфекций в украинской столице не зафиксировано.

Как сообщает агентство УНИАН, специалисты связывают основные риски с длительным отключением воды и остановкой канализационных насосных станций. Такие условия могут способствовать распространению болезнетворных микроорганизмов через загрязнённые предметы быта и немытые руки.

Среди возможных угроз медики перечислили холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллёз, гепатит А, ротавирусную и норовирусную инфекции.

В украинском центре контроля и профилактики заболеваний подчеркнули, что отсутствие водоснабжения и нарушения работы канализации могут создать серьёзные санитарно-эпидемиологические риски. Пока информация о вспышках инфекций не поступала.