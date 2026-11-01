Холера, тиф и дизентерия: Минздрав предупредил киевлян об угрозе вспышек инфекций
В Киеве предупредили об угрозе вспышек опасных инфекций из-за проблем с водой
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В Киеве могут начаться вспышки опасных инфекционных заболеваний, если город останется без водоснабжения и канализации на протяжении семи дней. Об этом предупредили в Центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины. При этом на данный момент случаев массового распространения инфекций в украинской столице не зафиксировано.
Как сообщает агентство УНИАН, специалисты связывают основные риски с длительным отключением воды и остановкой канализационных насосных станций. Такие условия могут способствовать распространению болезнетворных микроорганизмов через загрязнённые предметы быта и немытые руки.
Среди возможных угроз медики перечислили холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллёз, гепатит А, ротавирусную и норовирусную инфекции.
В украинском центре контроля и профилактики заболеваний подчеркнули, что отсутствие водоснабжения и нарушения работы канализации могут создать серьёзные санитарно-эпидемиологические риски. Пока информация о вспышках инфекций не поступала.
Проблемы с водоснабжением в Киеве затронули значительную часть города. Ранее в городской администрации сообщили о перебоях в четырёх районах столицы. Позже мэр Виталий Кличко заявил, что сложности с подачей воды наблюдаются уже в девяти из десяти административных районов Киева.