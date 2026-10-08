Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 10:37

Жога: Во всех регионах Уральского округа введена беспилотная опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Во всех субъектах Уральского федерального округа начал действовать режим «Беспилотная опасность». Об этом в личном блоге в мессенджере «Макс» объявил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.

«Прошу всех сохранять спокойствие!» — написал он.

Обращаясь к жителям, Жога также заверил, что ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и ими делается всё возможное для безопасности. При этом он настоятельно попросил сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112.

ПВО отражает атаку БПЛА в Пермском крае
ПВО отражает атаку БПЛА в Пермском крае

До этого Life.ru рассказывал, что в Оренбургской области 8 октября предупредили об угрозе атаки беспилотников. Местный губернатор Евгений Солнцев сообщил, что вместе с режимом опасности в регионе ввели и ряд ограничений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
  • Челябинская область
  • Курганская область
  • Тюменская область
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar