Жога: Во всех регионах Уральского округа введена беспилотная опасность

Во всех субъектах Уральского федерального округа начал действовать режим «Беспилотная опасность». Об этом в личном блоге в мессенджере «Макс» объявил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.

«Прошу всех сохранять спокойствие!» — написал он.

Обращаясь к жителям, Жога также заверил, что ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и ими делается всё возможное для безопасности. При этом он настоятельно попросил сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112.

До этого Life.ru рассказывал, что в Оренбургской области 8 октября предупредили об угрозе атаки беспилотников. Местный губернатор Евгений Солнцев сообщил, что вместе с режимом опасности в регионе ввели и ряд ограничений.