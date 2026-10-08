Жога: Во всех регионах Уральского округа введена беспилотная опасность
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Во всех субъектах Уральского федерального округа начал действовать режим «Беспилотная опасность». Об этом в личном блоге в мессенджере «Макс» объявил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.
«Прошу всех сохранять спокойствие!» — написал он.
Обращаясь к жителям, Жога также заверил, что ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и ими делается всё возможное для безопасности. При этом он настоятельно попросил сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112.
До этого Life.ru рассказывал, что в Оренбургской области 8 октября предупредили об угрозе атаки беспилотников. Местный губернатор Евгений Солнцев сообщил, что вместе с режимом опасности в регионе ввели и ряд ограничений.
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