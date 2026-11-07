В Советском районе Орла повреждены производственные помещения предприятия в результате массированной ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В результате отражения массированной ракетной атаки противника частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе города Орла», — написал глава региона.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты принимают необходимые меры для локализации последствий атаки и устранения повреждений.

В настоящее время продолжается оценка нанесённого ущерба. Подробности о масштабах разрушений и других последствиях произошедшего уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что в Орле началось восстановление предприятия, пострадавшего при ракетном ударе ВСУ 23 октября. Тогда погибли четыре человека, ещё 19 обратились за медицинской помощью. На повреждённом объекте приступили к разбору завалов, а власти совместно с Минпромторгом занялись вопросами возобновления производства.