В Белгороде дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом
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В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, после чего в здании начался пожар. В результате детонации загорелись балконы сразу нескольких квартир. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«В результате детонации загорелись балконы нескольких квартир — пожарные расчёты производят тушение пожара», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. Сведения о возможных повреждениях других частей здания и размере причинённого ущерба уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что 3 ноября в Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом. Мужчина и женщина получили акубаротравмы. Им оказали необходимую помощь в городской больнице № 2, после чего разрешили продолжить лечение амбулаторно.
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