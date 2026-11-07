В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, после чего в здании начался пожар. В результате детонации загорелись балконы сразу нескольких квартир. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«В результате детонации загорелись балконы нескольких квартир — пожарные расчёты производят тушение пожара», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Сведения о возможных повреждениях других частей здания и размере причинённого ущерба уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что 3 ноября в Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом. Мужчина и женщина получили акубаротравмы. Им оказали необходимую помощь в городской больнице № 2, после чего разрешили продолжить лечение амбулаторно.