Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь, сообщили в региональном оперативном штабе.

«В городской больнице № 2 г. Белгорода оказали помощь мужчине и женщине, которые получили акубаротравмы в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Лечение будут продолжать амбулаторно», — говорится в сообщении.

Таким образом, госпитализация пострадавшим не потребовалась. О других последствиях удара, в том числе о возможных повреждениях квартир и конструкций здания, пока не сообщается.