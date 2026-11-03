Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Белгороде
Обложка © Life.ru
Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь, сообщили в региональном оперативном штабе.
«В городской больнице № 2 г. Белгорода оказали помощь мужчине и женщине, которые получили акубаротравмы в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Лечение будут продолжать амбулаторно», — говорится в сообщении.
Таким образом, госпитализация пострадавшим не потребовалась. О других последствиях удара, в том числе о возможных повреждениях квартир и конструкций здания, пока не сообщается.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на многоэтажку в Старом Осколе Белгородской области. Инцидент произошёл 2 ноября: в результате падения дрона был повреждён фасад многоквартирного дома. По информации регионального оперштаба, обошлось без пострадавших. На место прибыли экстренные службы для оценки последствий происшествия.