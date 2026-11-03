Контрабасист академического симфонического оркестра Луганской филармонии Денис Гончаров погиб 2 ноября при атаке дронов ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР. Ему было 19 лет. О гибели артиста сообщила пресс-служба учреждения.

Гончаров работал в филармонии с 2025 года. Выступления в оркестре он совмещал с учёбой в колледже Академии Матусовского. Коллеги вспоминают его как талантливого музыканта, который стремился совершенствовать исполнительское мастерство. В сообщении филармонии особо отметили его трудолюбие, доброту и преданность искусству.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, вечером 2 ноября был атакован рейсовый автобус «Луганск — Зимогорье». Удар произошёл на участке дороги Родаково — Жёлтое в Славяносербском муниципальном округе. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ — о террористическом акте.

Также сообщалось, что один мирный житель Докучаевска в ДНР получил множественные осколочные ранения при атаке украинских беспилотников сегодня, 3 ноября. Повреждены три частных жилых дома. Пострадали кровли, остекление и хозяйственные постройки.