Один мирный житель Докучаевска в ДНР получил множественные осколочные ранения при атаке украинских беспилотников сегодня, 3 ноября. Об этом сообщил глава города Александр Качанов в своём телеграм-канале. По его данным, повреждены три частных жилых дома. Пострадали кровли, остекление и хозяйственные постройки.

«К сожалению, атака не обошлась без пострадавших среди мирного населения: один житель Докучаевска получил множественные осколочные ранения», — написал Качанов.

Накануне сообщалось, что мирный житель получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области. Удар пришёлся по машине в районе села Солоти Валуйского округа.