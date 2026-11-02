Мирный житель получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области. Удар пришёлся по машине в районе села Солоти Валуйского округа. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Мужчине со слепым осколочным ранением ягодичной области оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно», — говорится в сообщении оперштаба.

Под удар попали и жилые дома в других частях региона. В посёлке Красная Яруга беспилотники повредили кровли двух частных домов.

В Грайворонском округе после атаки оказалась пробита крыша гаража. Ещё один дрон сдетонировал в Шебекинском округе, где в частном доме выбило окна и повредило забор.