В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
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Мирный житель получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области. Удар пришёлся по машине в районе села Солоти Валуйского округа. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
«Мужчине со слепым осколочным ранением ягодичной области оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно», — говорится в сообщении оперштаба.
Под удар попали и жилые дома в других частях региона. В посёлке Красная Яруга беспилотники повредили кровли двух частных домов.
В Грайворонском округе после атаки оказалась пробита крыша гаража. Ещё один дрон сдетонировал в Шебекинском округе, где в частном доме выбило окна и повредило забор.
Ранее Life.ru сообщал о ранении мирного жителя при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю 1 ноября. Мужчина получил осколочное ранение плеча, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. А 26 октября при атаке беспилотников на Шебекино погибла женщина, ещё три человека пострадали. Тогда под удар попали несколько автомобилей и жилых зданий.
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