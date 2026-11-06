Украинские военные используют американские дроны-камикадзе Hornet с искусственным интеллектом для атак на гражданский транспорт, когда рядом нет военных целей. Такое заявление NEWS.ru сделал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, такие аппараты способны самостоятельно распознавать объекты и выбирать цели. На дроне установлен небольшой терминал Starlink, но он служит не для управления, а для получения изображения с камеры и контроля результатов удара.

Сам дрон электрический, запускается с других носителей или воздушных шаров. В его память загружены образы бронетехники, военных машин и военнослужащих. Если заряд заканчивается, аппарат просто падает.

Кнутов утверждает, что по просьбе Украины американцы якобы добавили в память беспилотника образы машин медиков, пожарных, школьных и обычных автобусов. Когда военных целей нет, дрон наносит удар по гражданским объектам, пояснил эксперт.