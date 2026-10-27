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Опубликовано 27 октября, 17:26

Прятки в тумане отменяются: Украинские дроны красиво горели после встречи с российским «Совёнком»

«Совёнок» помог российским военным уничтожить несколько дронов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные с помощью обзорно-наблюдательного прибора «Совёнок» обнаружили и уничтожили несколько ударных беспилотников ВСУ на днепропетровском направлении. Устройство позволяет замечать воздушные цели даже ночью, в густом тумане и при сильном задымлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Прибор используют мобильные огневые группы группировки войск «Центр». По данным военного ведомства, во время ночного дежурства бойцы заметили приближение украинских беспилотников самолётного типа и получили целеуказание.

После этого военнослужащие открыли огонь на упреждение. Как утверждают в Минобороны, несколько воздушных целей удалось уничтожить до того, как они нанесли удары по российским позициям.

Главная особенность «Совёнка» — сочетание тепловизора и оптической камеры высокого разрешения. Первый помогает обнаруживать объекты по тепловому излучению, а вторая обеспечивает визуальное наблюдение. Прибор также оснащён стабилизированной платформой, позволяющей сохранять чёткое изображение во время движения.

В Минобороны пояснили, что такое оборудование особенно востребовано в тёмное время суток, когда обычное визуальное наблюдение затруднено. Использование двух каналов позволяет расчётам быстрее замечать малоразмерные цели и передавать информацию для их поражения.

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Ранее Life.ru сообщал о появлении у ВСУ ночной модификации беспилотника Hornet. Командир российского стрелкового взвода Павел Лазанов рассказал, что такие аппараты уже встречаются в зоне СВО, хотя пока используются реже дневных версий. По словам военного, украинские операторы стараются запускать их в сухую погоду из-за уязвимости электродвигателя к влаге.

Больше новостей о российских разработках, вооружении и средствах защиты от беспилотников — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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