Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 07:39

ВСУ начали применять ночную модификацию беспилотника Hornet в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские военные начали использовать в зоне специальной военной операции ночную модификацию беспилотника Hornet. Об этом рассказал командир стрелкового взвода группировки войск «Центр» Павел Лазанов в видеоматериале Минобороны России.

По словам военнослужащего, такие аппараты пока встречаются реже дневных версий. Однако их применение уже зафиксировано. Лазанов отметил, что противник постепенно использует Hornet и в тёмное время суток.

При этом беспилотник, как утверждает командир, чувствителен к погодным условиям. Его электродвигатель может выходить из строя при попадании влаги, поэтому украинские расчёты чаще запускают аппарат в сухую погоду.

«Чаще всего применяется противником в светлое время суток и в хорошую погоду, когда нет дождя, чтобы не было замыканий двигателя», — пояснил Лазанов.

В Минобороны России также сообщили, что мобильные огневые группы группировки «Центр» уничтожили десятки беспилотников Hornet и тяжёлых ударных дронов FP-2.

Лазерный «щит» прикрыл небо России: его не пробил ни один из сотен дронов ВСУ
Лазерный «щит» прикрыл небо России: его не пробил ни один из сотен дронов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, как морпехи группировки «Центр» после трёх дней охоты уничтожили литовский разведывательный дрон Penguin на высоте 5,4 километра. О перехвате сообщил боец с позывным Лада.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar