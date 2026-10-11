ВСУ начали применять ночную модификацию беспилотника Hornet в зоне СВО

Украинские военные начали использовать в зоне специальной военной операции ночную модификацию беспилотника Hornet. Об этом рассказал командир стрелкового взвода группировки войск «Центр» Павел Лазанов в видеоматериале Минобороны России.

По словам военнослужащего, такие аппараты пока встречаются реже дневных версий. Однако их применение уже зафиксировано. Лазанов отметил, что противник постепенно использует Hornet и в тёмное время суток.

При этом беспилотник, как утверждает командир, чувствителен к погодным условиям. Его электродвигатель может выходить из строя при попадании влаги, поэтому украинские расчёты чаще запускают аппарат в сухую погоду.

«Чаще всего применяется противником в светлое время суток и в хорошую погоду, когда нет дождя, чтобы не было замыканий двигателя», — пояснил Лазанов.

В Минобороны России также сообщили, что мобильные огневые группы группировки «Центр» уничтожили десятки беспилотников Hornet и тяжёлых ударных дронов FP-2.

Ранее Life.ru рассказывал, как морпехи группировки «Центр» после трёх дней охоты уничтожили литовский разведывательный дрон Penguin на высоте 5,4 километра. О перехвате сообщил боец с позывным Лада.