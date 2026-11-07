Двое мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Пострадавшие есть в Белгороде и Новом Осколе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере MAX.

В Белгороде уточнили последствия удара беспилотника по многоквартирному жилому дому. У мужчины диагностировали множественные слепые осколочные ранения лица. Медики оказали ему помощь на месте, однако от предложенной госпитализации он отказался.

Ещё один человек пострадал в городе Новый Оскол, где ночью беспилотник атаковал коммерческое здание. Мужчина получил осколочные ранения мягких тканей лица, головы и рук.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Чернянскую центральную районную больницу. В результате удара по зданию повреждены остекление, кровля и фасад.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате чего загорелись балконы нескольких квартир. Пожарные расчёты прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Первоначально информация о пострадавших не поступала, однако впоследствии региональный оперштаб уточнил последствия атаки.