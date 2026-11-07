В Саратовской области в результате атаки беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин ночью 7 ноября.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают все оперативные службы», — заявил глава региона.

До этого губернатор предупредил жителей об угрозе беспилотной атаки. По его словам, соответствующая информация поступила от Министерства обороны России. Бусаргин отметил, что в местах возможной угрозы могут локально включаться системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность.

Информация о характере повреждений и количестве пострадавших уточняется.

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