На въезде на Крымский мост со стороны Тамани на 16 часов приостановят работу сканера для досмотра транспорта. Оборудование будет недоступно с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября по техническим причинам. Об этом предупредили в оперативном информационном центре.

На время отключения сканера рейсовые автобусы будут проверять вручную. При этом обязательный досмотр транспорта перед проездом по переправе сохраняется.

Обычно через инспекционно-досмотровый комплекс пропускают автобусы и автомобили с крупногабаритными или объёмными грузами. Компактно упакованный багаж проверяют в ручном режиме.

По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили, мотоциклы, рейсовые автобусы, пассажирские микроавтобусы и минивэны.

Ранее Life.ru сообщал, что 3 ноября движение по Крымскому мосту восстановили после более чем семичасового перекрытия. Причины продолжительной остановки официально не уточнялись. После возобновления проезда на подъездах к переправе скопились около 600 автомобилей. К вечеру со стороны Тамани досмотра ожидали 350 машин, а со стороны Керчи — ещё 250. Время ожидания составляло около часа.