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Опубликовано 3 октября, 16:43

Эвакуаторам можно, электромобилям нельзя: Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту

Минтранс уточнил правила проезда автомобилей по Крымскому мосту

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Минтранс России уточнил правила проезда транспорта по Крымскому мосту. Изменения касаются автомобилей с прицепами и эвакуаторов. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

По новым правилам, через мост могут проезжать легковые автомобили, а также грузовые машины общей массой до 1,5 тонны с прицепом. При этом суммарный вес автомобиля вместе с прицепом не должен превышать 3,5 тонны.

Отдельно уточнены требования для эвакуаторов категории «Б». Им разрешено движение при условии, что на собственной платформе перевозится одно транспортное средство без прицепа.

Ограничения по-прежнему распространяются на электромобили и гибриды, грузовики тяжелее 1,5 тонны, цельнометаллические фургоны с коммерческими кузовами и пассажирские фургоны, используемые для коммерческих перевозок.

Автомобили с багажом длиной до 6070 сантиметров направляют на ручной досмотр. Машины с негабаритным грузом проходят проверку на рентгеновском комплексе.

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Ранее в Крыму разоблачили новый фейк о «закрытии» моста. По словам помощника главы республики, в Сети распространяется документ для служебного пользования крымского погрануправления ФСБ. В нём утверждается, что движение по мосту якобы остановят на четыре дня из-за проведения учений. Это является дезинформацией.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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