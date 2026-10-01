В Крыму разоблачили новый фейк о «закрытии» моста

Крымский мост не планируют перекрывать на четверо суток с 5 по 9 октября. Распространяемый в Сети документ с такой информацией является фейковым, сообщила РИА «Новости» помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева.

«Никаких закрытий Крымского моста на четверо суток не планируется», — сказала Курлаева.

По её словам, в Сети распространяется документ для служебного пользования крымского погрануправления ФСБ. В нём утверждается, что движение по мосту остановят на четыре дня из-за проведения учений.

Курлаева заявила, что за распространением этой информации стоит украинская сторона, которая, по её версии, пытается посеять панику среди населения. Помощник главы Крыма также напомнила об ответственности за распространение ложных сведений.

Ограничения движения по Крымскому мосту действительно периодически вводятся, однако носят временный характер. Так, 15 сентября движение автомобилей приостанавливали, а затем полностью восстановили. В конце августа переправу временно перекрывали на фоне объявленной в Крыму ракетной опасности. Водителей и пассажиров при таких ограничениях просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.