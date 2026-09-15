Крымский мост вновь открыт: Движение машин восстановили после временной остановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после временной остановки 15 сентября. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по ситуации на автоподходах к переправе.

На время действия ограничения проезд машин был полностью приостановлен. Причины перекрытия в сообщении не уточнялись.

Водителей и пассажиров, находившихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

После снятия ограничений автомобильное движение по переправе возобновилось в обычном режиме.

Ранее Life.ru рассказывал о перекрытии Крымского моста на фоне ракетной опасности. Тогда движение остановили примерно на час, после чего проезд восстановили, однако на подъездах успела образоваться очередь почти из 800 автомобилей. Со стороны Тамани ожидали досмотра около 450 машин, ещё 320 — со стороны Керчи.