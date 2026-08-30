Крымский мост перекрыли на фоне ракетной опасности

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об ограничении сообщил инфоцентр по ситуации на автоподходах к переправе.

Одновременно на территории Крыма объявили ракетную опасность. Сигнал поступил в 12:34 мск, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На время действия ограничений автомобили не могут проехать по мосту в обоих направлениях. Водителям и пассажирам следует учитывать временную остановку движения при планировании маршрута.

Также ВСУ в День шахтёра атаковали законсервированную шахту «Дуванная» в Краснодонском муниципальном округе ЛНР. В результате погибла ламповщица.