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30 августа, 10:10

Крымский мост перекрыли на фоне ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об ограничении сообщил инфоцентр по ситуации на автоподходах к переправе.

Одновременно на территории Крыма объявили ракетную опасность. Сигнал поступил в 12:34 мск, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На время действия ограничений автомобили не могут проехать по мосту в обоих направлениях. Водителям и пассажирам следует учитывать временную остановку движения при планировании маршрута.

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Андрей Бражников
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