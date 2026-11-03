Движение по Крымскому мосту возобновили после семичасового перекрытия
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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили утром 3 ноября после более чем семичасового перерыва. Проезд был закрыт с 01:15 мск, причины ограничения официально не уточнялись.
Информационный центр по автомобильным дорогам сообщил о временном перекрытии движения в 01:15 мск. Водителей и пассажиров, находившихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
Спустя более семи часов движение автомобилей по переправе возобновили. Ограничение сняли для легковых машин, микроавтобусов и автобусов.
При этом после открытия на подъездах начала формироваться очередь. По данным оперативного канала, к 09:00 со стороны Керчи ручного досмотра ожидали 240 автомобилей, расчётное время ожидания составляло около часа. Со стороны Тамани затруднений не фиксировалось.
Причины столь продолжительного перекрытия официально не назывались.
Ранее похожая ситуация возникла 25 октября: после временной остановки движения на Крымском мосту перед пунктами досмотра скопились сотни автомобилей. Тогда к полудню общая очередь достигала 720 машин. Подробнее о ситуации на переправе — в материале Life.ru.