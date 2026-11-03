Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили утром 3 ноября после более чем семичасового перерыва. Проезд был закрыт с 01:15 мск, причины ограничения официально не уточнялись.

Информационный центр по автомобильным дорогам сообщил о временном перекрытии движения в 01:15 мск. Водителей и пассажиров, находившихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Спустя более семи часов движение автомобилей по переправе возобновили. Ограничение сняли для легковых машин, микроавтобусов и автобусов.

При этом после открытия на подъездах начала формироваться очередь. По данным оперативного канала, к 09:00 со стороны Керчи ручного досмотра ожидали 240 автомобилей, расчётное время ожидания составляло около часа. Со стороны Тамани затруднений не фиксировалось.

Причины столь продолжительного перекрытия официально не назывались.