На Крымском мосту после открытия движения скопились сотни автомобилей

Сотни автомобилей оказались в очередях на Крымском мосту после возобновления движения в воскресенье, 25 октября. По данным оперативного информационного центра, к 16:00 перед пунктами досмотра с обеих сторон переправы оставалось 390 машин.

На подъезде со стороны Тамани скопилось 180 транспортных средств, ещё 210 ожидали проверки возле Керчи. Водителям в обоих направлениях приходилось рассчитывать примерно на час ожидания. При этом дорожная обстановка заметно улучшилась по сравнению с полуднем, когда общая очередь достигала 720 автомобилей.

Ранее утром движение по Крымскому мосту временно остановили на фоне объявленной в Краснодарском крае авиационной опасности. Проезд был закрыт около 40 минут, после чего автомобили вновь пустили на переправу. Однако за время ограничения на подъездах успели образоваться заторы.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась к 12:00. Тогда со стороны Кубани ручного досмотра ожидали 400 машин, а на противоположном берегу — ещё 320. Для автомобилистов, направлявшихся из Тамани, задержка превышала час, тогда как в Керчи составляла около 60 минут. К середине дня скопление транспорта постепенно уменьшилось.

Ранее Life.ru сообщал о похожей ситуации на Крымском мосту, когда после кратковременного перекрытия образовались очереди из 620 автомобилей. Утром 10 августа движение по переправе приостанавливали на 40 минут — с 09:49 до 10:29 по московскому времени. После открытия проезда со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра скопилось 280 машин. Ещё 340 транспортных средств ожидали проверки на подъезде со стороны Керчи. По информации оперативного центра, в обоих направлениях автомобилистам приходилось проводить в очереди примерно час.